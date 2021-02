Fünf Prozent der Wohnungen in Innsbruck stehen leer

Innsbruck – Wohnraum mobilisieren. Die Wohnungsnot bekämpfen. Abseits der politischen Scharmützel bleibt das Wohnen in der Landeshauptstadt weiterhin das größte Thema. Die Leerstandserhebung, die die Stadt diesbezüglich schon lange angekündigt hat, läuft seit einiger Zeit. Und Bürgermeister Georg Willi (Grüne) berichtet von ersten Fortschritten.

„Leerstand ist einer der Preistreiber am überhitzten Wohnungsmarkt“, sagt Willi. „Die Erhebung ist ein erster, sehr wichtiger Schritt. Was wir brauchen, sind Mittel, um dagegen vorgehen zu können – deshalb ist es entscheidend, dass das Land endlich eine Leerstandsabgabe ermöglicht.“

Seriöse Angaben über die Anzahl leerstehender Wohnungen lassen sich laut Willi nur machen, wenn alle gemeldeten Personen tatsächlich den von ihnen bewohnten Wohnungen zugeordnet werden können. Am 1. April 2019, dem Tag, an dem das Gebäude- und Wohnungsregister als Referat im Magistrat gegründet wurde, waren circa „55.000 bis 60.000 Einwohner in Innsbruck nur auf Gebäude, nicht aber auf Wohnungen zugeordnet“, erklärt Referatsleiter Manfred Hirsch. 15.000 dieser Fälle konnten mittlerweile zugeordnet werden.