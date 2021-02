Kombi-WM-Auftakt mit Lamparter, Greiderer, Klapfer und Fritz

Die Tiroler Johannes Lamparter und Lukas Greiderer sowie die Steirer Lukas Klapfer und Martin Fritz starten am Freitag (10.00/16.00 Uhr, live ORF 1) für Österreich in der Kombination in die Nordischen Weltmeisterschaften von Oberstdorf. ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen nominierte dieses Quartett am frühen Mittwochnachmittag nach den Trainingsleistungen vom Vormittag für das Normalschanzen-Einzel. Nicht zum Zug kommen demnach Mario Seidl und Thomas Jöbstl.