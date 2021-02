Museum der Völker: Pinguine unterscheiden sich voneinander mehr als Menschen

Schwaz –Ob Kinderbuch, Speisekarte oder Lernmaterialien. Kaum glaubt die Gesellschaft, rassistische Begriffe überwunden zu haben, poppt die Diskriminierung im täglichen Sprachgebrauch wieder auf. Selbst die Pandemie zeigt ihre hässlichen rassistischen Auswirkungen, stellen Lisa Noggler-Gürtler und Bianca Ober vom Museum der Völker in Schwaz fest. Asiabashing und die Verteilung der Impfstoffe zuerst an reiche Länder kommen in den Sinn.