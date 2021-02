Venezuela weist EU-Botschafterin aus

Venezuela hat die EU-Botschafterin ausgewiesen. Außenminister Jorge Arreaza teilte am Mittwoch in Caracas mit, die Botschafterin Isabel Brilhante Pedrosa sei zur unerwünschten Person erklärt worden. Sie habe nun 72 Stunden Zeit, Venezuela zu verlassen. Der Schritt gilt als Gegenmaßnahme zu EU-Sanktionen, die die EU am Montag gegen die Regierung von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verhängt hatte.