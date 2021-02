Regionalwahl: Die Katalanische Republik soll nach links blinken

Barcelona – Bei der Regionalwahl in Katalonien vor knapp zwei Wochen hat das Unabhängigkeitslager seine Mehrheit im Parlament in Barcelona ausgebaut und wird wohl weiter regieren. Es kam aber zu internen Verschiebungen: Die Linksrepublikaner (ERC), die auf Dialog mit Madrid setzen, überholten die nationalkonservative JxCat von Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont, die konfrontativer vorgeht. Stärkste Einzelkraft in Katalonien wurden allerdings die Sozialisten, die auch die spanische Zentralregierung anführen.