Die Wirkstoffe des Waldes als Rettungsanker für Gesundheit

Innsbruck, Wien – In den letzten Jahren kam das Wort „Waldbaden“ vielen Menschen als eine Art modischer Wellnessbegriff unter. Von Japan ausgehend erfuhr die Welt, dass es der Gesundheit guttut, wenn man sich in Wald und Natur aufhält. Es wurde etwas wissenschaftlich erforscht, was vielen das Bauchgefühl ohnehin sagt: Wald tut gut. Der Biologe Clemens Arvay verwendet in diesem Zusammenhang lieber den Begriff „Waldmedizin“. Er ist es auch, der ab Juli auf österreichischem Boden in einem großen Feldversuch untersucht, wie sich der Aufenthalt im Wald auf das Immun-, Hormon- und Nervensystem auswirkt. Eine Feldforschung mit diesem Umfang hat es bis dato in keinem mitteleuropäischen Wald gegeben.

Dass ausgerechnet ein Zirbenwald verwendet wird, erklärt Arvay so: „Zirbenbestände nehmen wir deswegen, weil die Zirbelkiefer der am meisten alpha- und beta-pinen-haltige Baum in Europa ist. Diese Substanzen haben sich in Pilotstudien in Japan als immunaktiv herausgestellt.“ Die Zirbelkiefer sei für ihn nur der Anfang. „Biodiversität ist eines der großen Zukunftsthemen für die globale Gesundheit“, sagt Arvay. Daher möchte er auch noch in anderen europäischen Regionen den Zusammenhang zwischen Ökosystemen und dem Immunsystem erforschen – und ließ sich deshalb kürzlich zum European Professional Biologist zertifizieren. Vergeben wird das Zertifikat durch die European Countries Biologists Association, einen Zusammenschluss der nationalen Biologenverbände in Europa. Warum dieser Aufwand? „Weil es hier um Wissenschaft geht und nicht um Esoterik“, so Arvay. Im Focus ist das Thema Salutogenese.