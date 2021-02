Parteimedien: Wenn die Medienvielfalt politische Schlagseite hat

Wien – Jetzt also auch noch die ÖVP: Mit zur-sache.at gibt es seit dieser Woche einen neuen parteipolitischen Blog in der Online-Medienlandschaft. Für die redaktionelle Leitung hat sich der türkise Parlamentsklub Claus Reitan an Bord geholt, ehemals Chefredakteur (1995–2005) der Tiroler Tageszeitung, später bei Österreich und der Furche.