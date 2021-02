Klarer Appell beim Sportgipfel: „Weg mit dem Vereinssport-Verbot!“

Innsbruck – Die Fülle der Argumente für die Öffnung des Sports ist ebenso dicht wie jene dagegen. Und doch hoffen 15.000 Sportvereine in Österreich, davon knapp 2000 in Tirol, beim heutigen Sportgipfel in Wien (ab 16.30 Uhr) auf Öffnungsschritte. Das Gipfelgespräch zwischen Sport Austria sowie Österreichs Sport-Dach- und Fachverbänden mit Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) soll zur erhofften schrittweisen Öffnung des Amateur- und Freizeitsports führen.

Von Seiten der Skeptiker werden Inzidenzen und anhaltende Virus-Mutationen ins Feld geführt, die Sportler-Seite wiederum hält mit Präventionskonzepten und Folgewirkungen dagegen: So würde sich Österreich laut Austria Presse Agentur durch Gesundheitssport in Summe rund 530 Millionen Euro an Krankheitskosten ersparen (Unfallkosten bereits abgezogen). Laut Studien bewegen sich die Österreicher aber seit Beginn der Pandemie um ein Drittel weniger als davor. Dazu geht es auch um die Sicherung von Jobs, denn in Summ­e 300.000 Arbeitsplätze sind direkt und indirekt betroffen – vom Trainer bis hin zum Sportartikelhändler.