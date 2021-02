„Sound of Metal“: Stilles Drama, laute Musik

„Sound of Metal“ erzählt von einem Schlagzeuger (Riz Ahmed) mit Gehörverlust.

Innsbruck – Ruben ist laut­e Töne gewöhnt. Als Schlagzeuger des Punk-Metal-Duos Blackgammon tourt er zusammen mit Band- und Lebens-Partnerin Lou im silbernen Airstream-Wohnmobil durch die USA. Ruben war früher drogenabhängig und auch Lou hat schwierige Zeiten hinter sich. Umso härter trifft es das eng zusammengeschweißte Paar, als Ruben plötzlich komplett gehörlos wird. Lou bringt Ruben in eine Selbsthilfe-Community, wo der gehörlose Joe ihm noch weit mehr beizubringen hat als Gebärdensprache. Er sieht im gehörlosen Leben nicht unbedingt einen Verlust, sondern einen Gewinn an innerer Ruhe, die auch Ruben gut brauchen könnte.

Regisseur Darius Marder hält sich in seinem Debütfilm „Sound of Metal“ nicht lange mit Details zu Erkrankung oder Vorgeschichte auf. Ihm geht es um den weiteren Weg von Ruben. Nach einer Geschichte von Indie-Erfolgsregisseur Derek Cianfrance und Co-Autor und Bruder Abraham Marder ist „Sound of Metal“ eines jener intensiven Charakterdramen, die ebenso ehrlich wie schnörkellos auf die Hauptfigur fokussieren.