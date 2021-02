Bei Tausenden Firmen in Österreich bleiben Eigentümer geheim

Innsbruck – Seit geraumer Zeit müssen Unternehmen, Verein­e, Stiftungen, Trusts, Fonds und viele andere juristische Personen im Kampf gegen Geldwäsche ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer in das entsprechende Bundesregister eintragen. Sie müssen offenlegen, welchen Personen sie tatsächlich gehören – wer also direkt oder indirekt einen gewissen Anteil (25 % oder mehr) am Unternehmen hält. Das ist nämlich nicht immer eindeutig, weil Unternehmensanteile mitunter von Trusts, Fonds oder ähnlichen Konstrukten gehalten werden, bei denen man nicht weiß, wer dahintersteckt.