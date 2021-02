Neue Wege zu und mit Trakl

Innsbruck – Plagiate sind wahrlich kein bloßes Gegenwartsproblem. Auch der Dichter Georg Trakl (1887–1914) macht einen Schreiber ausfindig, der sich an seinem „Gewitterabend“ bediente. Für die Literaturwissenschaft ist Trakls Zorn über den Abschreiber ein Geschenk. Es hatte eine der spärlichen poetologischen Zeugnisse Trakls zur Folge. In einem Brief an Erhard Buschbeck beschrieb er seine „bildhafte Manier“, mit jeder Strophenzeile weitere Bildteile „zu einem einzigen Eindruck zusammenzuschmieden“.

Der Literaturwissenschaftler Eberhard Sauermann, Mitherausgeber der Innsbrucker Trakl-Ausgabe, führt also nicht nur in Trakls Arbeit ein, sondern auch in seine eigene. Indem er etwa von der bisweilen kaum leserlichen Handschrift des Poeten erzählt, die Editoren dazu zwingt, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Die alte Oberlehrerfrage, was der Dichter denn wohl sagen wollte, erscheint dadurch in ganz neuem Licht. Was der Dichter schrieb (bzw. was ihm die Wissenschaft zuschreibt), leuchtet dann der Lyriker Christoph W. Bauer aus. Er liest Trakl-Texte, holt sie aus der Theorie in gesprochene Praxis.