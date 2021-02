Vertraulichkeit ist für Höchstrichter die Ausnahme in Europa

Wien – ÖVP und Grüne wollen in einem Zug mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses gleich auch eine lange Dis­kussion über die Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) beenden: Sie wollen den Mitgliedern des Höchstgerichts die Möglichkeit eröffnen, so genannte Sondervoten zu veröffentlichen, wenn sie mit der Mehrheitsentscheidung ihrer Kollegen nicht einverstanden sind. Derzeit ist dies nicht vorgesehen.

Geschichtlich gesehen stand in Kontinentaleuropa bei Gerichten das Abstimmungsgeheimnis hoch im Kurs. Das hatte handfest­e Gründe, heißt es in einer Studie des EU-Parlaments zu „Abweichenden Stellungnahmen der Obersten Gerichtshöfe in den Mitgliedstaaten“: Aufgabe der Gerichte war die Äußerung des Willens des Königs, in dessen Namen sie Recht sprachen. Nachdem dieser klarerweise nur einen Willen haben konnte, mussten auch die Urteile zumindest nach außen hin einstimmig gefällt werden.