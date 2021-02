Gastro, Kino, Theater: Druck zur Wiederöffnung steigt

Wien – Die Wirtschaftszweige, die bisher lockdownbedingt geschlossen sind, machen nun gemeinsam Druck auf die Regierung für eine Wiederöffnung. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (WKÖ) fordert einen klaren Stufenplan für die nächsten Öffnungsschritte. „Was nicht geht, ist keine Perspektive“, betonte Mahrer beim Öffnungs-Gipfel der WKÖ. Auch ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung wurde genannt. „Wir erwarten uns noch erste Öffnungsschritte im März, am besten am 15.“, sagte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.

Am Montag will die Regierung nach Beratungen mit Experten, Opposition und Ländern entscheiden, ob Öffnungsschritte bereits im März möglich sind. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) lobte gestern im Vorfeld der Veranstaltung aber bereits die vorgeschlagene Teststrategie: „Für mich sind Eintrittstests eine Grundvoraussetzung dafür, weitere Öffnungsschritte zu ermöglichen, sobald das Infektionsgeschehen es zulässt.“

Den Rücken gestärkt hat den heimischen Hoteliers Thomas Allemann vom Schweizer Branchenverband HotellerieSuisse. In der Schweiz waren die Hotels während der gesamten Corona-Krise nie geschlossen. Die Infektionszahlen sind im Nachbarland zuletzt stetig gesunken. „Wir hatten von Beginn an Schutzkonzepte, die relativ rigoros waren. Entscheidend ist die konsequente Umsetzung dieser Konzepte genauso wie die Eigenverantwortung der Gäste.“

Im Branchengespräch zur Gastronomie verteidigte Fachverbandsobmann Mario Pulker die ursprüngliche Ablehnung der Masken- und Testpflicht durch die Wirte. Hier habe es ein Umdenken bei Gästen und Wirten gegeben. Dass gestern 2391 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet wurden, führten Branchenvertreter auch auf die hohe Testzahl und Öffnungsschritte, wie an den Schulen, zurück. „Kommt zu uns, bei uns seid ihr sicher“, so Pulker. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden die Sicherheitsmaßnahmen „mit Freuden annehmen“, sagte Karin Rosenberger vom Restaurant Donau Lodge in Ybbs.