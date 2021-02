Zertifikat für Schiebel im Rahmen von EU-Drohnenverordnung

Die Firma Schiebel, u.a. Hersteller unbemannter Luftsysteme (UAS), hat am Donnerstag das sogenannte LUC-Zertifikat erhalten, das im Rahmen der neuen EU-Drohnenverordnung eingeführt worden ist. Die Bescheinigung bedeutet den Nachweis für Unternehmen, das Risiko eigener Operationen selbst beurteilen zu können. Valerie Hackl, Geschäftsführerin der Austro Control, und der für Luftfahrt zuständige Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) nahmen die Übergabe in Wiener Neustadt vor.

Es bestehe nunmehr die Möglichkeit, Einsätze wie etwa die Überwachung kritischer Infrastruktur, von Verkehrswegen oder in der Land- und Forstwirtschaft „im Rahmen der Zulassungsbedingungen selbst zu autorisieren“, erläuterte CEO Hannes Hecher an der Produktionsstätte in Wiener Neustadt. Das Zertifikat gilt für den unbemannten Hubschrauber Camcopter S-100 und europaweit. Hecher zufolge wird Schiebel im laufenden Jahr in zumindest acht Ländern des Kontinents operativ tätig sein.