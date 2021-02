Premiere der Passionsspiele St. Margarethen verschoben

Die Passionsspiele St. Margarethen proben seit Jänner coronabedingt online, haben die Premiere aber von 5. Juni auf 3. Juli verschoben, um etwas Zeit für die Vorbereitungen zu gewinnen. Bis Ende März soll die neue Bühne aufgebaut sein, sodass am Ostermontag die Spielerangelobung aller Mitwirkenden bereits in der Freiluftkulisse stattfinden kann, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Diözese Eisenstadt.