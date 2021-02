Gemälde von Van Gogh wird in Paris versteigert

Das Bild befindet sich nach Angaben von Sotheby‘s seit hundert Jahren in derselben Familiensammlung und kommt am 25. März in Paris unter den Hammer. Nur sehr wenige Gemälde aus Van Goghs‘ Zeit in Montmartre befänden sich in Privatbesitz, hieß es. Fast alle dieser Werke befänden sich heute in großen internationalen Museen.