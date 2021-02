Wolf-Problematik in Tirol: EU zahlt Prämie, aber die Behirtung dazu fehlt

Gut ausgebildete Hirten sind in Österreich Mangelware. An neuen Ausbildungsschienen wird bereits gearbeitet.

Innsbruck – Die diesjährige Almsaison steht erst vor der Tür. Keiner weiß, wie dieser Sommer werden wird – auch nicht hinsichtlich neuer Wolfsprobleme. Zuletzt wurde wieder der Ruf nach der Möglichkeit einer Entnahme von Wölfen laut – nicht nur in Südtirol. Gleichzeitig hält die EU an ihren Habitat-Richtlinien und damit am strengen Schutz des Wolfes fest. Mittels Förderungen und Initiativen will sie dafür Herdenschutzmaßnahmen forcieren.