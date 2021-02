US-Luftangriffe gegen pro-iranische Milizen in Syrien

„Präsident Biden wird handeln, um amerikanische Soldaten und Soldaten der Koalition zu schützen“, sagte Kirby am Donnerstag (Ortszeit). „Zugleich haben wir bewusst gehandelt, um die Gesamtsituation in Ostsyrien und im Irak zu deeskalieren.“ Die Angriffe seien „verhältnismäßig“ gewesen. Es seien mehrere Einrichtungen an einem Grenzkontrollpunkt zerstört worden, der vor einer Reihe militanter Gruppen genutzt worden sei, die Unterstützung vom Iran erhielten. Unter diesen Gruppen seien die Kataib Hisbollah und die Miliz Kataib Sayyid al-Shuhada. „Wir wissen, was wir getroffen haben“, schloss Kirby jeden Fehler aus.