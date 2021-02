Die von der Opposition verlangte Sondersitzung des Nationalrats zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen wird am Frauentag am 8. März stattfinden. Das teilte die Parlamentskorrespondenz am Freitag mit. Die von SPÖ, FPÖ und NEOS initiierte Sitzung beginnt formal um 9.00 Uhr, die Debatte über die erwartete Dringliche Anfrage bzw. Dringlichen Antrag startet dann ab 12.00 Uhr.