Medien: Spaniens Altkönigs zahlt Millionen an Steuern nach

Der ehemalige spanische König Juan Carlos hat zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung nach Medienberichten weitere vier Millionen Euro an den Fiskus gezahlt. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Carmen Calvo wertete die Nachricht als Beweis dafür, dass Spanien „ein funktionierendes Land“ sei, das „alle Bürger zur Verantwortung zieht“. In Spanien „steht niemand über dem Gesetz“, sagte Calvo am Freitag in einem Radiointerview.