Große Razzia gegen Neonazi-Netzwerk in Deutschland

Es geht um rechtsextreme Rocker, die mit Drogen gehandelt und Geldwäsche betrieben haben sollen: Mit einer großangelegten Razzia ist die deutsche Polizei in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Die Beamten fanden am Freitag nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Thüringen bei Durchsuchungen von 28 Wohnungen und Geschäftsräumen Drogen, Bargeld, rechte Devotionalien und Langwaffen. Insgesamt gab es zehn Festnahmen.

Mehr als 500 Polizisten waren nach Angaben des Thüringer Landeskriminalamts am Freitag seit dem frühen Morgen beteiligt, darunter Spezialeinsatzkommandos (SEK). Auch politisch wurde der Aktion ein großer Stellenwert beigemessen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) nannte sie einen „harten Schlag gegen eine der herausragenden rechtsextremen Strukturen in Thüringen“.

An der Razzia am Freitag waren Polizisten aus Thüringen, Spezialeinheiten aus Sachsen-Anhalt sowie Spezialisten des Bundeskriminalamtes (BKA) und des Hessischen LKA beteiligt. Durchsuchungen gab es in Thüringen in Gotha, dem Landkreis Gotha, Bad Langensalza und Saalfeld-Rudolstadt; in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis und in Hessen im Lahn-Dill-Kreis.