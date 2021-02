Große Razzia gegen Neonazi-Netzwerk in Deutschland

Es geht um rechtsextreme Rocker, die in Deutschland mit Drogen gehandelt und Geldwäsche betrieben haben sollen: Mit einer großangelegten Razzia ist die Polizei in den deutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Die Beamten fanden am Freitag bei Durchsuchungen von 27 Wohnungen und Geschäftsräumen unter anderem insgesamt ein Kilogramm Drogen, rund 120.000 Euro Bargeld, rechte Devotionalien und Schusswaffen.

An der Razzia am Freitag waren Polizisten aus Thüringen, Spezialeinheiten aus Sachsen-Anhalt sowie Spezialisten des Bundeskriminalamtes (BKA) und des Hessischen LKA beteiligt. Durchsuchungen gab es in Thüringen in Gotha, dem Landkreis Gotha, Saalfeld-Rudolstadt und in Bad Langensalza; in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis und in Hessen im Lahn-Dill-Kreis.