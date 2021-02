Sport Austria will Hochfahren des gesamten Sports bis Ostern

Die Interessensvertretung Sport Austria hat mit Begleitung der MedUni Wien Wien ein Konzept erstellt, nach dem praktisch alle Formen von Sport bis Ostern wieder möglich werden sollen. Sowohl Outdoor als auch Indoor, ohne Kontakt wie auch mit Kontakt. Dieser Stufenplan wurde beim Sportgipfel am Freitag Gesundheitsminister Rudolf Anschober vorgelegt. Sport-Austria-Präsident Hans Niessl erwartet, „dass die Regierung am Montag das schrittweise Ende des Sport-Lockdowns verkündet.“

Gemäß dem Leitfaden sollen „ab sofort und unabhängig von Inzidenzen“ alle Outdoor-Sportarten ohne Kontakt möglich gemacht werden. Das hieße, dass bestimmte Mannschaftssportarten sich ohne weitere Verzögerung auf den Meisterschaftsbetrieb oder Wettkämpfe vorbereiten könnten. In einem zweiten Schritt sollen ab Mitte März Outdoor-Sportarten mit Kontakt und Indoor-Sportarten ohne Kontakt den Restart wagen können - Basis dafür wären zumindest in den meisten Fällen regelmäßige Coronatests. Und die dritte Stufe sähe ab 29. März auch Indoor-Sportarten mit Kontakt vor - hierbei mit Tests als unbedingter Voraussetzung.

„Insbesondere bei Freiluft-Sport muss sich jetzt in einem ersten Schritt rasch etwas tun: Gruppentrainings in Vereinen müssen jetzt wieder erlaubt werden“, forderte Niessl ein klares Bekenntnis der Regierung, das am Freitag noch ausblieb. Das Sport-Austria-Konzept zielt nicht zuletzt auf Kinder und Jugendliche ab. Diese seien durch die Lockdowns schwer getroffen, es komme vermehrt zu Problemen im psychischen wie physischen Bereich. Sportausübung mit Gleichaltrigen solle den Kindern Möglichkeiten zum Ausagieren geben und wieder etwas an Normalität verschaffen.

Der Schlüssel seien - wie gesagt - Testungen. „Je mehr getestet wird, desto mehr sollte auch ermöglicht werden. Wenn beispielsweise in der Schule getestet wird, so soll der negative Test auch Sport im Verein am Nachmittag ermöglichen“, sagte Niessl. Auch Gernot Zirngast, Vorsitzender der Fachgewerkschaft Vereinigung der Fußballer (VdF), begrüßte mögliche Lockerungen: „Wenn Schülerinnen in der Früh getestet werden und dann in den Klassen sitzen, können sie nach dem Unterricht auch ein Fußballtraining im Freien besuchen. Da kann nichts dagegensprechen.“