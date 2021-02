Auf Erfolgswelle weitersurfen: Wacker will gegen Kapfenberg punkten

Weil Markus Wostry noch nicht vollständig genesen ist, ändert sich an der FCW-Aufstellung nichts. „Es gibt keinen Anlass für Änderungen“, so Bierofka, der in dieser Woche Robert Martic wieder beim Mannschaftstraining begrüßen konnte. Raphael Gallé soll baldigst wieder angreifen.

Bezüglich Elfmeterschützen vertraut Bierofka seinen Spielern: „Wir haben sicher Schützen. Wer sich am besten fühlt, soll schießen. Wenn sich der Roni wieder den Ball schnappt, ist das auch in Ordnung.“ Ronivaldo, der im Frühjahr 2021 noch seinem ersten Tor nachläuft, scheiterte bekanntlich letzte Woche in Pasching. Der Rückhalt des Trainers ist dem Brasilianer gewiss: „Da gibt es keinen Zweifel, weil er so viel für die Mannschaft arbeitet und seine Tore noch schießt. Mir ist lieber, nicht den Torschützenkönig zu stellen, dafür ganz vorne dabei zu sein.“