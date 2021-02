Geklaute Stimmen vor Kärntner Wahl wieder da

Ein gestohlener Tresor der Gemeinde Hohenthurn (Bezirk Villach-Land), in dem unter anderem 88 bereits abgegebene Stimmzettel für die Gemeinderatswahlen am Sonntag aufbewahrt worden waren, ist am Samstag wieder aufgetaucht. Florian Tschinderle (ÖVP), der Bürgermeister der Gemeinde, bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der „Kleinen Zeitung“.

In der Nacht auf Freitag war in das Gemeindeamt eingebrochen worden. Die Täter nahmen einen Tresor mit, in dem sich unter anderem ein versiegeltes Kuvert mit 88 Stimmzetteln befand, die am Vorwahltag abgegeben wurden. Für die kleine Gemeinde eine hohe Zahl - bei der Gemeinderatswahl 2015 hatte es gerade einmal 711 Wahlberechtigte in Hohenthurn gegeben.