Italien könnte Ende März Kinos und Theater öffnen

Am Wochenende werden die Italiener wieder Museen besuchen können, die derzeit in den sogenannten gelben Regionen mit niedrigeren Infektionszahlen nur an Werktagen offen sind. Der Museumsbesuch am Wochenende muss online reserviert werden.

Mit dem wissenschaftlichen Komitee, das Italiens Regierung in Sachen Coronavirus berät, sollen einige zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit in Theatern und Kinos besprochen werden. „Kinos und Theater können mit angemessenen Vorkehrungen sicherer als andere Lokale sein, die bereits in Italien offen sind“, erklärte der italienische Kulturminister Dario Franceschini. Zugleich denkt die Regierung an weitere Unterstützungsmaßnahmen für die von der Pandemie schwer betroffene Kulturbranche. Diese Woche war es in mehreren Städten zu Protesten von Kulturschaffenden gegen den monatelangen Stillstand ihrer Branche gekommen.