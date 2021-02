Polizei in Myanmar geht gewaltsam gegen Proteste vor

In Myanmar sind bei den heftigsten Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten seit drei Wochen Medienberichten zufolge eine Frau getötet und Dutzende Menschen festgenommen worden. Bei den Protesten gegen den Militärputsch vom 1. Februar starb am Samstag in der Stadt Monwya eine Frau durch eine Schussverletzung, wie örtliche Medien berichteten.