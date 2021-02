Gorbatschow glaubt an bessere Beziehungen zur EU

Vor seinem 90. Geburtstag hat Ex-Kreml-Chef Michail Gorbatschow die Hoffnung auf eine Besserung des Verhältnisses zur Europäischen Union geäußert. „Man darf keine Angst vor Verhandlungen haben“, sagte der Friedensnobelpreisträger am Samstag der Agentur Interfax in einem Interview. Die Beziehungen zwischen Moskau und Brüssel sind etwa im Ukraine-Konflikt so gespannt wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Der frühere Sowjet-Präsident wird am Dienstag (2. März) 90 Jahre alt.