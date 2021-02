SPÖ will Corona-Impfstoffe in Österreich produzieren

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will die Produktion von Corona-Impfstoffen nach Österreich holen. Die Produktion der Impfstoffe dauere derzeit „viel zu lange“, so Rendi-Wagner am Sonntag zur APA. Sie schlägt dazu die Einrichtung eines zunächst drei Milliarden Euro schweren nationalen Impffonds vor, über den entsprechende Projekte finanziert werden sollen. Unternehmen, die in Österreich an Impfstoffen forschen bzw. diese produzieren, will Rendi-Wagner finanziell fördern.

In Österreich seien bisher „nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung immunisiert“, sagte die SPÖ-Vorsitzende in einem schriftlichen Statement. Als Grund dafür sieht sie die Produktionskapazitäten der Impfstofferzeuger: „Sie sind nicht dafür ausgelegt, so viel Impfstoff binnen kürzester Zeit für alle Menschen auf der Welt zu erzeugen.“ Die Produktionskapazitäten müssten massiv ausgebaut werden - „und zwar in Europa, aber auch in Österreich“, so Rendi-Wagner, die zuvor schon Ende Jänner für eine „Krisenproduktion“ in Europa plädiert hatte.

„Wir dürfen die Gesundheit der Bevölkerung nicht in die Hand von drei Impfstoffproduzenten legen“, sagte die Parteichefin. Corona werde Österreich noch Jahre begleiten, „deshalb muss die Produktion der Impfstoffe auf verlässliche und sichere Beine gestellt werden. Um uns langfristig zu schützen, müssen wir Teile der Impfstoffproduktion auch nach Österreich holen.“

Zum Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Österreich schlägt Rendi-Wagner die Schaffung eines nationalen Impffonds vor, der „in einem ersten Schritt“ mit drei Milliarden Euro dotiert werden soll. Die Mittel sollen über die Kapitalmärkte „zu aktuell günstigen Konditionen“ aufgenommen werden.

