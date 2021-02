Schwimmer starb nach Hai-Angriff in Neukaledonien

Ein 57 Jahre alter Mann ist in Neukaledonien nach einer Hai-Attacke gestorben. Der Hobby-Segler, der vor einem Strand der Insel Maitre ankerte, wurde beim Schwimmen in der Nähe seines Bootes von dem Tier angegriffen, wie die Behörden des französischen Übersee-Gebiets im Südpazifik am Sonntag mitteilten. „Augenzeugen zufolge wurde der Mann von einem vier Meter langen Hai ins Bein gebissen“, sagte ein Behördenvertreter.