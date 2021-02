Happy End für Lady Gaga nach Hundedrama

Happy End für Lady Gaga, Koji und Gustav: Zwei Tage nach einem brutalen Überfall auf den Hundesitter der Sängerin sind die gestohlenen Tiere wieder da. Der Popstar kann aufatmen, doch nach der schlagzeilenträchtigen Attacke sind noch viele Fragen offen. Die Suche nach den Tätern dauerte am Wochenende an. Die Finderin der beiden Hunde könnte reichlich belohnt werden.

Das hollywoodreife Drama mit einem lauten Schuss, Schreien und Hundejaulen, von einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft aufgezeichnet, hatte sich Mittwochabend (Ortszeit) abgespielt. Lady Gaga hielt sich unterdessen zu Dreharbeiten in Rom auf, als ihr Hundesitter die drei Französischen Bulldoggen der Sängerin in Hollywood ausführte.