Über 4,4 Prozent der Österreicher gegen Corona geimpft

Am Wochenende dürfte der Richtwert von 400.000 Personen überschritten werden, die in Österreich eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Das belegen die Impfzahlen des Gesundheitsministeriums. Dabei wurde speziell in den vergangenen Tagen aufs Tempo gedrückt. Mehr als ein Viertel der bisher verabreichten Impfdosen zum Schutz vor SARS-CoV-2 - exakt 101.581- wurden zwischen Dienstag und Freitag injiziert.

Regional wird unterschiedlich stark geimpft, wobei zu bedenken ist, dass die Impfpläne von den Impfkoordinatoren in den Bundesländern auf- und umgesetzt werden. Bezogen auf die Personen, die in den jeweiligen Bundesländern ihren Hauptwohnsitz haben, ist bisher am meisten in Kärnten geimpft worden, wo 5,61 Prozent der Bevölkerung eine im elektronischen Impfpass eingetragene Corona-Schutzimpfung aufweisen. Dahinter liegen Vorarlberg (5,19 Prozent), das Burgenland (4,84 Prozent), Niederösterreich (4,8 Prozent) und Oberösterreich (4,58 Prozent). Unter dem Richtwert von vier Prozent befanden sich am Samstag nur mehr Wien ( 3,89 Prozent) und die Steiermark (3,59 Prozent).