Ungarisches Gut Aiderbichl nimmt Hofreitschul-Lipizzaner auf

Der Tiergnadenhof Gut Aiderbichl in Ungarn nimmt Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule in Wien auf. Ältere Pferde verbringen ihren Lebensabend im Lipizzanergestüt Piber, der Platz dort ist aber begrenzt. Nun sollen sich die nicht mehr im Einsatz befindlichen die Tiere ins Nachbarland gebracht werden. Drei Lipizzaner wurden schon verlegt, berichteten die Spanische Hofreitschule und Gut Aiderbichl in einer Aussendung am Sonntag.