Mann in Schweden nach Bedrohung von Polizei erschossen

In Schweden ist ein Mann von der Polizei erschossen worden, nachdem er die Beamten mit einer Waffe bedroht haben soll. Im Zuge einer Kontrolle im Freien in Grimsta im Westen von Stockholm habe er am späten Samstagabend eine ernsthafte Bedrohung für die Polizisten dargestellt, weshalb sie Schüsse abgegeben hätten, teilte die Stockholmer Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Er sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden, wo er seinen Verletzungen erlegen sei.