Kommunalwahl in Kärnten im Corona-Schatten: Endergebnisse am Montag

Klagenfurt – 465.256 Kärntnerinnen und Kärntner waren berechtigt, ihre jeweiligen Gemeinderäte und Bürgermeister in den insgesamt 132 Kommunen zu wählen. Pandemiebedingt war klassischer Wahlkampf nicht möglich. Und: Derart viele Briefwahlstimmen wie bei dieser Wahl hat es in diesem Bundesland noch nie gegeben.

105.612 Wahlkarten sind ausgegeben worden, so viele wie nie zuvor. Weil die Stimmen erst ausgezählt werden dürfen, wenn die Wahllokale geschlossen sind, gab es am Sonntag Verzögerungen bei den Resultaten. Die Städte Klagenfurt, wo 10.113 Wahlkarten beantragt wurden, und Villach, wo es 10.570 waren, hatten wissen lassen, dass am Sonntagabend vorläufige Resultate bekannt gegeben werden. Die Endergebnisse wird es am MOntag geben. In zehn Gemeinden – Mallnitz, Mühldorf, Heiligenblut, Greifenburg, Flattach, Baldramsdorf, Dellach/Drau, Hohenthurn, Rosegg und Deutsch-Griffen – standen die Bürgermeister de facto bereits fest, weil es nur einen Kandidaten gab.

📽️ Video | Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten

In Klagenfurt stellten sich zehn Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl, in Vill­ach waren es acht. In Spittal gab es sechs Bewerber, ebenso in Krumpendorf bei Klagenfurt. Insgesamt wollten 43 Frauen auf den Chefsessel. In 14 Kommunen waren sie auf dem Spitzenplatz der Liste 1, also der derzeit stärksten Fraktion in ihrer Gemeinde. In Feistritz im Rosental wird es jedenfalls eine Bürgermeisterin geben, zwei Frauen stellten sich der Wahl.

Villach bleibt in roten Händen

Faktum war schon am Abend – ohne Wahlkarten: Villach bleibt in Händen der Sozialdemokraten. SPÖ-Bürgermeister Günther Albel ist auf 58,9 Prozent gekommen, im Gemeinderat hat es seine Partei auf 50 Prozent gebracht. Überrascht hat die „Verantwortung Erde“, die von vier auf elf Prozent gekommen ist.

In Klagenfurt, der Landeshauptstadt, sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen von SPÖ-Stadtchefin Maria-Luise Mathiaschitz und Christian Scheider vom „Team Kärnten“ aus. Scheider war freiheitlicher Klagenfurter Vizebürgermeister; er war zum „Team Kärnten“ gegangen.

In St. Veit behält die SPÖ die absolute Mehrheit. In Hermagor wird es zu einer Stichwahl kommen. In Wolfsberg konnte die SPÖ ihre absolute Mehrheit ausbauen. Auch die 3300 ausstehenden Wahlkarten können nicht mehr an der „Absoluten“ rütteln. In Völkermarkt gewinnt der SPÖ-Kandidat ebenfalls mit einem Plus.

Kein Bürgermeister hat bei den Kommunalwahlen ein Ergebnis von 100 Prozent erzielt. Martin Lackner von der „Heiligenbluter Liste“ in Heiligenblut ist auf 92,9 Prozent gekommen, Franz Richau mit seiner der ÖVP zuzurechnenden „Bürgergemeinschaft Kärnten“ in Rosegg auf 82,8 Prozent.