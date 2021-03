VCT gibt sich kämpferisch

Denn da leuchtete ein 25:20-Satzerfolg von der Anzeigetafel und da dachte sich Obfrau Achammer: „Wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir 3:0.“ Doch das passierte nicht. Bei den Innsbruckerinnen riss der Faden und die Sätze zwei (14:25), drei (13:25) und vier (17:25) gingen an die Linzerinnen. Die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung sorgte ebenso für Emotionen auf Seiten der Tiroler. Nichtsdestotrotz glaubt man im VCT-Lager an den Aufstieg in der „best of three“-Serie – dafür müssen die Gelben aber am Samstag (18 Uhr) und am Tag danach gewinnen, um das Ruder noch herumzureißen. Die TI-abc-fliesen-volley steht mit einer 1:0-Führung gegen Salzburg da.