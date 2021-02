Polizei in Sri Lanka nahm Frau nach Tod eines Mädchens fest

Nach dem Tod eines neun Jahre alten Mädchens hat die Polizei in Sri Lanka eine selbsterklärte Exorzistin festgenommen. Die Frau habe nach eigenen Angaben mehrfach mit einem Stock auf das Kind eingeschlagen, um einen Dämon zu vertreiben, der angeblich von dem Kind Besitz ergriffen hatte, sagte Polizeisprecher Ajith Rohana am Sonntag. Demnach hatten die Eltern das Mädchen zu der Frau in dem Dorf Meegahawatte außerhalb der Hauptstadt Colombo gebracht.