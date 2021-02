Hütter-Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt: „Ich bleibe“

Trainer Adi Hütter hat ein klares Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt abgegeben. Er werde auch in der kommenden Saison beim deutschen Fußball-Bundesligisten bleiben, versicherte der Vorarlberger am Sonntag in der TV-Sendung „Sky90“. Hütter war zuletzt neben Salzburg-Trainer Jesse Marsch als möglicher Nachfolger von Marco Rose, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, bei Borussia Mönchengladbach gehandelt worden.