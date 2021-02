Rückschlag für Leicester im Rennen um Champions-League-Ränge

Leicester City hat nach dem Aus in der Europa League auch im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Club des früheren ÖFB-Kapitäns Christian Fuchs unterlag am Sonntag in der Liga Arsenal zu Hause mit 1:3. Leicester blieb zwar auf dem dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City wuchs aber auf 13 Punkte an. Die Verfolger Chelsea und Liverpool konnten den „Foxes“ noch am Sonntag näher rücken.