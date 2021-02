Austria Wien und Altach siegen in der Bundesliga

Die Wiener Austria und der SCR Altach haben den Abschluss der 19. Bundesliga-Runde am Sonntag jeweils mit Siegen begangen. Die Austria bleibt nach einem 2:0 in St. Pölten auf Tuchfühlung zu den Top sechs, der WAC hingegen muss nach einer 1:0 Niederlage in Altach beim Comeback von Coach Damir Canadi weiter zittern. Für St. Pölten ist das Rennen um die Meisterrunde nur mehr rechnerisch möglich. Im Schlager der Runde empfing Sturm Graz noch Meister Red Bull Salzburg (17.00 Uhr).

Johannes Handl (15.) und Christoph Monschein (17.) lenkten die Partie für die Austria früh in eine klare Bahn. Dank des Doppelschlags liegen die Wiener drei Runden vor Abschluss des Grunddurchgangs weiter auf Platz acht. Auf den Sechsten WSG Tirol fehlt allerdings nur ein Punkt. Das Restprogramm hat es mit Spielen gegen Rapid, Sturm und dem WAC aber in sich. Für St. Pölten beträgt der Abstand auf Tirol mittlerweile fünf Punkte, die Meisterrunde rückt für das Team von Alexander Schmidt damit in weite Ferne.