Kinder bei Feuer in syrischem Flüchtlingslager umgekommen

Bei einem Feuer in einem Flüchtlingslager im Nordosten Syriens sind nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF mindestens drei Kinder ums Leben gekommen. Weitere 15 seien bei dem Brand im Lager Al-Hol am Samstagabend verletzt worden, teilte der UNICEF-Regionaldirektor für den Nahen Osten, Ted Chaiban, am Sonntag mit. Al-Hol ist nach UNO-Angaben mit mehr als 60.000 Menschen das größte Flüchtlingslager in dem Bürgerkriegsland.