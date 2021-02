Iran lehnt Treffen zu Atom-Deal derzeit ab

Der Iran hat dem EU-Vorschlag für ein informelles Treffen zur Wiederbelebung des Atom-Deals von 2015 vorerst eine Absage erteilt. „Angesichts der jüngsten Positionen und Handlungen der USA“ sowie der drei an dem Abkommen beteiligten europäischen Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien halte die Regierung „die Zeit nicht für geeignet, das vom europäischen Koordinator vorgeschlagene informelle Treffen abzuhalten“, erklärte das Außenministerium in Teheran am Sonntag.