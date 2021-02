FPÖ darf Maurer-Foto nicht mehr verwenden

Maurer hatte das Foto 2017 nach dem Abschied der Grünen aus dem Parlament gepostet. Die Politikerin betonte bereits damals, das mit dem Zusatz „to the haters with love“ online gestellte Foto sei eine Botschaft gegen ihre Hassposter gewesen: „Das war keine Verabschiedung, sondern meine Antwort an all jene, die mich seit Tagen mit Hass eindecken“, schrieb sie im November 2017. Am Sonntagabend verwies der Grüne Klub neuerlich darauf, dass das Foto nicht aus Anlass des Ausscheidens der Grünen aus dem Parlament gepostet wurde, was nun auch aus dem OGH-Entscheid hervorgehe.