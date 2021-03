Leistungssportler Markus Kopp: 8320 Höhenmeter für „Zebra-Kinder“

Innsbruck – Eine Skitour auf die Mutterer Alm/Mutters ist für Markus Kopp (45) keine Schwierigkeit. Der Innsbrucker Polizist ist Leistungssportler. Am 19. Februar ist er im Zuge der Aktion „Up and down“ aber gleich dreizehn Mal an einem Tag mit den Skiern hinauf. Dabei legte er 8320 Höhenmeter und 42,1 km im Aufstieg zurück. Das Ziel: Gelder sammeln für eine seltene Krankheit. KAT6A nennt sich die Genmutation, die kognitive und sprachliche Einschränkungen zur Folge hat. Auch autistische Züge zählen häufig zum Erscheinungsbild der so genannten „Zebra-Kinder“. In Tirol leben drei Kinder mit KAT6A.