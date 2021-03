Innsbrucker Haie müssen auf gepackten Koffern Leidenschaft demonstrieren

Play-off-Bart werden die Haie um Jan Lattner (l.) 2021 wohl keinen brauchen. Der Tscheche war dennoch auch diese Saison eine Säule. © Michael Kristen

Von Alex Gruber

Innsbruck – Es gibt tatsächlich noch eine Konstellation, die die Innsbrucker Haie in den letzten drei Runden – vorausgesetzt es gelingen am Dienstag gegen Dornbirn, am Freitag gegen Graz und Sonntag in Bratislava drei Siege mit neun Punkten – ins Play-off hieven könnte. Das wäre aber wie Weihnachten und Ostern zugleich.

Nach der 3:4-Niederlage in Villach und nur sechs Punkten aus den ersten sieben Spielen sitzen die Innsbrucker auf vorzeitig gepackten Koffern. Ein gutes Stichwort: Das Interesse, im Haifischbecken zu bleiben, ist dennoch bei nicht wenigen groß. Weswegen die vermutlich letzten drei Spiele eine Frage der Sportler-Ehre und eine Charakter­probe darstellen.

Wir wollen diese Woche nochmals unsere ganze Leidenschaft aufs Eis legen. Mitch O’Keefe (Cheftrainer HC Innsbruck)

„An den Schiedsrichterentscheidungen können wir uns nicht aufhängen. Es haben in einer besonderen Corona-Saison in der Quali-Runde Nuancen und die Konsequenz gefehlt, unbedingt gewinnen zu wollen“, blickt HCI-Obmann Günther Hanschitz als Realist dem nahenden Saisonende entgegen. Weil auch das Play-off mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne Zuschauer steigen wird, fällt zumindest der finanzielle Verlust nicht so schwer ins Gewicht.

„Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir noch ins Play-off kommen. Wir wollen dennoch für den Verein und die Sponsoren nochmals unsere ganze Leidenschaft aufs Eis legen“, schwört Cheftrainer Mitch O’Keefe seine Mannen ein. Einige Cracks hätten in der Quali-Runde aufgezeigt, andere nicht: „Das macht meinen Job leichter“, spielt er auf die Personalplanungen für die neue Saison an. Dass O’Keefe mit sehr schmalem Budget ein­e gute Personalauswahl getroffen habe, bestätigt auch Hanschitz. Alles andere – für das Trainergespann O’Keefe/Pedevill­a war es die erste Saison – werde man danach besprechen. Am Dienstag geht es darum, Dornbirn am Weg ins Play-off ein Bein zu stellen.

Versprechen für die Zukunft Der Grundstein ist gelegt: Mit einem 4:1-Sieg in Graz bei der Eishockey-Akademie Steiermark ging die U18 des HC Innsbruck in der Best-of-three-Viertel­finalserie mit 1:0 in Führung. Schon am Mittwoch (18.15 Uhr, Tiwag Arena) könnte die Mannschaft von Manfred Chizzali mit einem weiteren Sieg den Halbfinal-Einzug fixieren. Die Tore beim souveränen Erfolg in der Steiermark gelangen Matko Pavetic, Luc­a Reiter, Nils Schramm und Topscorer Aleksejs Kozlovs. Schon einen Schritt weiter ist indes die U20 in der Young Stars Hocke­y League. Nach Platz zwei im Grunddurchgang wartet man aktuell auf den Gegner für die Halbfinal-Serie (ab 10. März).