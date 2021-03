Wirtschaftskammer fordert in Innsbruck „viel stärkere Einbindung“

Eine Verlegung der Zufahrt zur Zentralgarage fordert Innsbrucks Wirtschaftskammer-­Bezirksobmann Franz Jirka. Sonst sei keine Verkehrsberuhigun­g am Bozner Platz (Bild) möglich.

Innsbruck – Fraktionsübergreifend lud der Wirtschaftskammer-Bezirksausschuss Innsbruck-Stadt gestern zur Pressekonferenz – als Zeichen, dass man in der Krise zusammenhalten müsse, aber auch als klares Signal an die Stadtpolitik: Diese, so die einhellige Forderung, müsse die Wirtschaftskammer mit ihrer Expertise viel stärker einbinden, wenn es um wirtschaftsfördernde Maßnahmen geht.