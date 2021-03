Von Beweisen blieb nicht mehr viel übrig: Freispruch für Paketdienstfahrer

Innsbruck – Grazie, grazie!“ Sichtlich erleichtert bedankte sich ein 29-jähriger Paketdienstfahrer aus Sizilien am Montag am Landesgericht für den Freispruch. Der Mann musste sich wegen mehrfacher Veruntreuung von Luxusuhren der Marken Breitling und Omega aus Paketlieferungen verantworten. Aber nach Abschluss des Beweisverfahrens blieb von den Vorwürfen nicht mehr viel übrig. So war es kein Wunder, dass das Schlussplädoyer von Staatsanwalt Andreas Leo auch vom Verteidiger stammen hätte können.