Mobilfunkmast auf Schwazer Schule: „Angst vor 5G-Netz ist unbegründet“

Schwaz – Der Mobilfunkmast auf der „Hubert Danzl“-Schule in Schwaz sorgte bereits mehrfach für Aufregung unter besorgten Eltern oder Anrainern. Nun wurde erneut Alarm geschlagen, als der Mobilfunkmast vor Kurzem für das 5G-Netz aufgerüstet wurde – die TT berichtete. Die Sorgen und Angriffe gegen die neue Technologie kann hingegen das Forum Mobilkommunikation als freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkbranche so gar nicht nachvollziehen.

Laut dem Forum Mobilkommunikation hat man im Herbst 2020 im Vorfeld des 5G-Ausbaus Messungen in Wien vorgenommen. Das Ergebnis sei eindeutig: „5G ist um das 100.000-Fache unter dem Grenzwert“, heißt es seitens des Forums. Weiters erklärt Pressesprecher Gregor Wagner: „Bei Einhaltung der von der WHO empfohlenen – und in Österreich mit der OVE-Richtlinie R 23-1 bindend umgesetzten – Grenzwerte ist von keinerlei gesundheitlichen Beeinträchtigung auszugehen.“