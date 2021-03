5:3 gegen Dornbirn Bulldogs: Im Tabellenkeller sind Haie aus dem Rennen

Durfte sich nach langer Pause am Dienstag gegen Dornbirn wieder einmal im Haie-Kasten strecken – Rene Swette.

Innsbruck – Im vorletzten Saisonheimspiel der Innsbrucker Haie gegen Dornbirn durfte am Dienstag Youngster Luca Muig­g in einer Angriffsreihe neben den beiden Topscorern Danie­l Ciampini und Braden Christoffer beginnen, Rene Swette stand nach langer Pause und erstmals in der Quali-Runde wieder im Tor. Bei acht Punkten Rückstand auf Platz drei war die Chance, ins Play-off zu kommen, ja nur noch theoretischer Natur.