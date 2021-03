Neues Licht für Innsbruck: Beleuchtung auf LED umgestellt

So wichtig Licht für Wohlbefinden und Sicherheit sei, so schädlich könne es für Mensch und Umwelt auch sein, wenn es ungerichtet, in eine falsche Richtung oder gar nach oben leuchte, erläuterte Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer. Fledermäuse und andere Tierarten würden dadurch massiv irritiert, Vögel in ihrem Zugverhalten gestört, aber auch Menschen in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt. Kostenzer hat in Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen die Organisation „Helle Not“ gegründet, die gegen Lichtverschmutzung auftritt. Er verweist auf vielfältige Zusammenhänge zwischen Licht und Konzentrationsfähigkeit, Schlafqualität oder Gesundungsprozessen. Die Umstellung auf LED sieht er daher als „Meilenstein für die Stadt“. Auch was „Anziehungseffekte“ bei Nachtfaltern angehe, seien LED-Lampen übrigens die mit Abstand besten Leuchtmittel. (md)